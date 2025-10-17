Политолог раскрыл последствия диалога Путина и Трампа для Киева

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась вечером 16 октября. По итогам разговора американский президент сделал несколько заявлений. Он анонсировал двусторонний саммит в Будапеште, во время которого вместе с российским коллегой намерен обсудить вопросы урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Трамп заявил, что поставки Украине ракет «Томагавк» нецелесообразны, так как их недостаточно.