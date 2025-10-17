Политолог раскрыл последствия диалога Путина и Трампа для Киева

Эксперт отметил, что диалог двух лидеров стал причиной трансформации риторики ряда «американских ястребов». Они вслед за главой Белого дома прекратили педалировать тему вооружения Киева. «Трамп отказывается от идеи поставки Tomahawk или любых других дальнобойных ракет американских», — объяснил Дудаков «Ленте.ру».
Политолог добавил, что одна из причин уклонения от передачи вооружения Украине — угроза сворачивания переговорного процесса со стороны Кремля. Также, по словам Дудакова, в Пентагоне понимают, что декларируемого Киевом эффекта от применения «Томагавков» не будет — ситуация на линии боевого соприкосновения не изменится.
Американист обратил внимание, что украинское лобби будет настаивать на том, чтобы США вместо «Томагавков» предоставили другое современное мощное оружие. Дудаков предположил, что добиться цели представителям интересов Киева не удастся.
Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась вечером 16 октября. По итогам разговора американский президент сделал несколько заявлений. Он анонсировал двусторонний саммит в Будапеште, во время которого вместе с российским коллегой намерен обсудить вопросы урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Трамп заявил, что поставки Украине ракет «Томагавк» нецелесообразны, так как их недостаточно.