Губернатор Владимиров: Ставрополье — центр оздоровительного туризма России

Ставрополье — удивительный уголок России на стыке Европы и Азии. Такое расположение дает краю уникальное смешение культур, традиций, преданий, а также уникальные природные достопримечательности. «Степные моря» сменяются вершинами, лесами, озерами, реками и целебными источниками. Весь край — словно лоскутное одеяло, сотканное природой, историей и руками местных жителей, чтобы каждый путешественник ощутил счастье путешествия по-ставропольски. Это подтверждают слова главы региона:

«Востребованность внутреннего туризма в России растет, а Ставрополье — центр оздоровительного, событийного, семейного туризма в стране. Кто еще не был у нас, захочет поскорее это исправить и приедет в гости. А кто был — возвращается с семьей, друзьями. Отдыхать, узнавать, жить! Наш край всесезонно встречает гостей, готовых к открытиям и новым впечатлениям», — сказал Владимир Владимиров.

Главные достопримечательности края — в наших карточках.