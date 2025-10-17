Губернатор Владимиров: Ставрополье — центр оздоровительного туризма России

Гастрономический восторг.
«Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь», — писал Лермонтов в «Герое нашего времени», прекрасно знавший ставропольское хлебосолье. И попробовать здесь действительно есть что.
Ставрополье — край контрастов, поэтому местная кухня — это перемешанные традиции: шашлык, хинкали, перемячи, блины. Но рестораторы идут дальше: например, в Кисловодске предлагают авторские бургеры: «По-братски» с говядиной и сыром, «Сибиряк» с пастрами, хреном и капустой. Пользуются популярностью блюда по старинным рецептам казачьей кухни, например, оладьи из гречневой крупы — сытные, напоминающие печеночные.
У казаков-некрасовцев можно попробовать яства допетровской эпохи. Старообрядческая община, проведшая 250 лет в Турции, сохранила уклад, язык и традиции. В этно-деревне подают блюда по рецептам поколений — казачья кухня с восточным колоритом: специи, сладкие сиропы, кофе. Также в нескольких ресторанах города в меню есть блюда из поваренной книги начала XX века купчихи Матрены Третьяковой с 450 рецептами — например, экзотические жареные огурцы в панировке.
Запить можно минералкой или напитками энотуров. На память — настойка из десятка трав: мяты, зверобоя, полыни, душицы со склонов Стрижамента. Рецепт 1977 года актуален до сих пор.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».
Лечебные тропы.
В 1901 году Кисловодский парк стал первым в России местом применения терренкура — лечения местностью. Этот метод тренирующей медицины повышает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, нормализует обмен веществ, укрепляет опорно-двигательный аппарат.
Первую тропу здоровья интуитивно проложили отдыхающие еще в начале XVIII века. Сегодня в Кисловодске шесть маршрутов: три основных и три вспомогательных, различающихся сложностью, высотой над уровнем моря и углом подъема. Дорожки здоровья легко узнать по красному насыпному камню и песку. Каждые сто метров — станции с табличками, указывающими номер маршрута, расстояние от Нарзанной галереи, угол подъема и высоту.
Популярна экотропа на Стрижаменте — высочайшей горе Ставропольской возвышенности. Маршруты варьируются от коротких до 12-километровых. Тропа начинается на северном склоне, заблудиться невозможно благодаря информационным стендам.
Ключевая остановка — Каменный хаос, образовавшийся более 2 тысяч лет назад при извержении Эльбруса, когда обрушилась известняковая плита. Протяженность хаоса — километр, ширина — 200 метров. Десятиметровые глыбы формируют гроты и пещеры. Легенда гласит: век назад в одной пещере спрятали клад, но вход взорвали. До Каменного хаоса — полтора километра от старта тропы.
Рукотворные парки Ставрополья.
Более двух веков отдыхающие наслаждаются тенистыми аллеями Кисловодска, горными реками и прохладными гротами. Главное рукотворное чудо региона — Кисловодский парк, крупнейшая в Европе городская зона отдыха площадью почти в тысячу гектаров. Обойти его за день — вызов даже для активной молодежи.
Дендрологи, садоводы, архитекторы и инженеры создали жемчужину Кавказа на склонах Джинальского хребта. Трудно поверить, что это лесное великолепие рукотворно и когда-то здесь не росло ни единого деревца. Саженцы, семена, даже почву завозили извне. Сейчас здесь 250 видов деревьев и 900 разновидностей кустарников и трав.
Излюбленное место туристов — «Долина Роз», два гектара благоухающей красоты с 1960 года. Коллекция роз со всего мира ежегодно обновляется. Также здесь недавно появился иероглиф «Макси роза» — огромный цветок из вечнозеленых растений на фоне белого гранита, заполняемый однолетниками разных цветов по сезонам. Несмотря на 360 солнечных дней в году, капризные розы требуют постоянной заботы из-за температурных перепадов.
А вот незаслуженно редкий в турмаршрутах — Перкальский дендропарк в Пятигорске. Это федеральная особо охраняемая территория Ботанического института РАН. Созданный два века назад, он служил местом отдыха с 1825 года, площадкой агрономических исследований и генной инженерии. На 13,7 гектарах — 2,5 тысячи видов и свыше 5 тысяч единиц растений, включая 40 разновидностей сирени, уникальные тюльпановое и платочковое деревья. Растения из Америки, Японии, Китая окружают небольшие водоемы — идеальное место для уединенных прогулок.
Тайны местных лесов.
Ставропольский край — малолесный регион с 130 тысячами гектаров лесных массивов. Ими богат Ставрополь: 12 тысяч гектаров лесов — Русский, Татарский, Мамайский, Таманский, Круглый и Члинский — любимые места отдыха горожан и гостей.
Мамайский лес на юго-западной окраине Ставрополя занимает 1125 гектаров. Здесь прогуливаются семьями, дышат свежим воздухом, делают фотографии. Лес скрывает холодные родники Корыта, Елагин пруд с беседками и скамейками, а также в нем спрятана сосновая роща, которую посадили еще в 1937 году.
Главная достопримечательность — фрагмент дореволюционной железнодорожной ветки, прозванный Немецким мостом. Арочное сооружение впечатляет размерами: высота 18 метров, длина 85 метров, ширина 6 метров. Несмотря на масштаб, найти его в густом лесу непросто. Построен из ракушечника — популярного ставропольского стройматериала, наследия Сарматского моря, практически без бетона. Мост давно облюбовали роуп-джамперы и любители острых ощущений. Взбираться можно, соблюдая предельную осторожность. Информация об этих и других загадочных древних артефактах региона, достойных изучения и исследования есть на сайте краевого минтуризма.
Целебные грязи и плавучие острова.
Ставропольский край украшают около 40 озер. Некоторые из них обладают уникальными лечебными свойствами. Тамбукан — «Мертвое море Ставрополья» — снабжает грязями здравницы Кавказских Минеральных вод. Целебная субстанция применяется в косметологии и возвращает молодость коже, конкурируя с продукцией Мертвого моря.
Маныч-Гудило — соленый реликт древнего океана Тетис, некогда соединявшего Азовское, Черное и Каспийское моря. Круглый год здесь рыбачат и охотятся. Недавно озеро облюбовали кайтсерферы: небольшая глубина и постоянные ветра создают идеальные условия для экстрима.
Самое древнее — Кравцово озеро, образовавшееся в ледниковый период. При глубине всего 2,5 метра водоем заболачивается в засуху. Главная достопримечательность — плавучий остров площадью 43 тысячи квадратных метров (8 футбольных полей), непредсказуемо дрейфующий по поверхности. Когда-то он распадался на четыре части, затем воссоединялся.
Озеро окружено мрачными легендами, купаться в нем строго запрещено. Говорят, что смельчаки, нарушавшие запрет, бесследно исчезали. Молва приписывала это гигантскому моллюску, водорослям или рыбе-монстру. Краеведы признают Кравцово аномальной зоной: приборы фиксируют геопатогенные явления, а водоем не высыхает, несмотря на заболачивание. Торфяно-иловое дно хранит десятитысячелетнюю историю региона.
Но прибрежная прогулка будет безопасна и очень познавательна: здесь растут редчайшие вейник седеющий, осока просяная, краснокнижные меч-трава и пузырчатка. А в озере обитают болотные черепахи, тритоны, лягушки.
Речные приключения Ставрополья.
Ставрополье пронизывают пять крупных рек: Егорлык, Кубань, Кума, Калаус и Терек. Три из них впадают в Азовское и Каспийское моря, образуя с притоками обширную водную сеть. Бесчисленные речушки и родники — рай для рыбаков и любителей дикой природы. А Егорлык — степная река, рождающаяся на вершине Ставропольской возвышенности, горе Стрижамент.
Древняя легенда гласит: гора-мать родила славного сына Егорлыка, желая ему великой судьбы. Возмужавший богатырь в сверкающих латах увидел красавицу Кубань с бирюзовыми косами и бездонными глазами. Горная дева, берущая начало в высоких Кавказских горах, ответила взаимностью. Но Стрижамент мечтала о других невестках — тихих степных речках, дочерях татарских ханов: Ташле, Татарке, Буйволе. Когда влюбленные почти соединились, гора бросила между ними сестру — Недреманную. Пришлось расстаться: Кубани — к Азовскому морю через Армавир, Егорлыку — на север к Манычу. Но человек воссоединил влюбленных, и теперь их воды орошают ставропольские поля.
Сегодня энтузиасты организуют SUP-сплавы по Егорлыку — увлекательные мини-путешествия на доске с веслом. Туристы восхищаются живописностью: берега меняются от каменистых и луговых до джунглей с нависающими ветвями. Опытные инструкторы сопровождают новичков и после сплава организовывают обед у костра. Информация о сплавах и другом активном отдыхе — также на сайте краевого минтуризма.
Святые источники и легенды.
В лесном массиве близ села Татарки на территории мужского монастыря находится источник в честь иконы «Всех скорбящих радость». Он считается чудотворным, поэтому круглогодичный поток паломников здесь не иссякает.
Первое упоминание источника датируется 1872 годом. Предание гласит: местной крестьянке являлся во сне старец с медным крестом, объявлявший родник святым и повелевавший обустроить колодец и отслужить молебен. Судьба источника была непростой — он был неоднократно благоустроен и заброшен. Но сегодня действующий источник бережно хранит монастырь. Вход сюда свободный, также открыта купель для круглогодичного омовения — верующие считают, что вода в ней целебна.
По легенде, чудодейственные свойства ставропольской воды однажды спасли и сам город. Во время визита в Кавказскую область Николай I, изучая план Ставрополя, выражал недовольство отсутствием крупной реки или месторождений для промышленного развития. При этом император был простужен и попросил воды после приступа лихорадки. Она так понравились государю, что он поинтересовался ее происхождением. Генерал Вельяминов, командир Кавказской линии пояснил: вода из городского Карабинского источника, дающего свыше 12 тысяч ведер ежедневно. Так, стакан воды улучшил самочувствие царя и помог городу избежать царской немилости.
Освежающая прохлада родников.
Степное Ставрополье удивляет разнообразием водных ресурсов: горные реки, сезонные речушки, минеральные источники, величественное озеро Маныч-Гудило и целебный Тамбукан.
Отдельно стоит упомянуть многочисленные родники, разбросанные по всему региону. Самое популярное место — «Холодные родники» на окраине Таманского леса в Ставрополе. Название объясняется просто: три ключа сливаются воедино, несясь к реке Ташле, а температура воды круглогодично держится на отметке +10°С. Эти источники — память о Сарматском море, существовавшем миллионы лет назад. В начале XX века они снабжали город питьевой водой. Сегодня обустроенные купели окружает густой лес — идеальное место для семейных прогулок и утренних пробежек. Сложно поверить, что это почти центр города.
Также в Ставрополье известны родники Корыта́ у Мамайского леса. В конце XVIII — начале XIX века они были главным водоисточником пригорода Ставрополя — Форштадта.
Название произошло от корыт для водопоя скота, хотя раньше место называлось Стойлом — здесь размещались все приезжие экипажи. Сейчас бассейны родника признаны водными памятниками природы. Вода такая же холодная — +10°С. Эти два небольших бассейна в лесной глуши привлекают любителей круглогодичного купания и лесных прогулок. Узнать подробнее об этих и других родниках региона, маршрутах и целебных источниках можно на сайте краевого министерства туризма.
Целебная сила термальных источников.
Минеральные воды Ставропольского края — настоящий эликсир здоровья и молодости, воспетый еще Лермонтовым. Спустя два столетия целебные источники не утратили популярности, продолжая исцелять тело и душу в уникальной атмосфере.
Регион богат сотнями месторождений различных типов минеральных вод. Многие из них используются для бальнеотерапии в современных банях, купальнях, спа-центрах и базах отдыха. Температуру воды, достигающую +120°С в источниках, охлаждают до комфортных +38-+40°С. Насыщенная кремниевой кислотой, бромом, йодом, цинком и другими ценными элементами, термальная вода официально признана лечебной.
В селе Казьминском, в 80 километрах от Ставрополя, действуют три крупных гидрокарбонатных комплекса. Источники обнаружили случайно при нефтяных разработках в конце 1970-х. Эта вода помогает при заболеваниях суставов, нервной системы, кожных проблемах, заживляет ожоги и замедляет старение кожи.
Также популярностью пользуются пятигорские Бесстыжие (Народные) ванны на склоне Машука — природные купели с молочно-бирюзовой сероводородной водой, идентичной той, что наполняет знаменитый Провал. Однако купание здесь не разрешено официально, этой достопримечательностью лучше любоваться с расстояния.
Важно помнить: термальная вода — лекарство, требующее разумного подхода. Медики рекомендуют сеансы по 15−20 минут и консультацию врача. Ознакомиться со всеми особенностями источников подробнее можно на сайте краевого министерства туризма.
Мощь горных вершин.
Ставропольский край открывается многим путешественникам через Кавказские Минеральные Воды — уютные города, хранящие атмосферу лермонтовской эпохи. Особенно пронизан духом великого поэта Пятигорск: старинные улочки, исторический домик, целебные источники создают ощущение путешествия во времени.
Воспетые Лермонтовым горы впечатляют своим величием и доступностью для восхождений. Эти природные гиганты — лакколиты — образовались миллионы лет назад в результате бурной вулканической активности. Семнадцать вершин продолжают медленно остывать и по сей день.
Каждая гора Пятигорья уникальна: Змейка привлекает загадочными скалами, напоминающими древние святилища, Развалка удивляет пещерой с вечной мерзлотой. Юца считается раем для парапланеристов, а Машук открывает захватывающие панорамы и хранит память о трагической дуэли Лермонтова.
Главная цель покорителей высот — Бештау (1401 м), высочайшая вершина региона. Название переводится как «пять гор» и дало имя самому Пятигорску. В этом году на вершине установили счетчик восхождений — за первые четыре часа зафиксировано 364 подъема! По этому поводу местное Министерство туризма организовало конкурс: каждый тысячный, десятитысячный, стотысячный и миллионный турист получит памятные призы. Достаточно сфотографировать заветную цифру на счетчике и отправить данные в министерство.