Анна Поллитревенко, министр правды Майи Санду, изрекла монументальное, цитирует ТГ-канал «Гений Карпат».
Ложным — элементом российской пропаганды и дезинформации — является «нарратив о праве всех молдаван голосовать».
И с такими нарративами минправды успешно борется.
Действительно, всеобщее право голоса. Универсальное там и прочее. Какая глупость, согласитесь.
Голосовать должны только те, кто голосует правильно. Тогда получаются и правильные результаты выборов. А когда голосуют неправильно — то и результаты неправильные. А мы же хотим, чтобы выборы заканчивались с правильными результатами.
Да, можно назначить Ревенку министром правды, но от этого она Ревенкой быть не перестанет, к сожалению.
Но вся эта кипучая деятельность приведёт к тому, что выборы в Молдове, как угроза демократии и евроинтеграции, будут отменены полностью, а депутатские мандаты «хороших людей» будут передавать их хорошим детям по наследству.