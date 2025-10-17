Из реки Сызранки в Самарской области извлекли донный грунт

Подрядчик извлек 100 тысяч кубометров донного грунта из реки Сызранки в Самарской области в этом году. Работы были организованы по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Специалисты приступили к расчистке русла Сызранки еще в 2022 году. Работами охвачен участок площадью около 75 га. В ближайшие три года в регионе планируют завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории.
«В настоящее время продолжается очистка акватории от водной растительности экскаватором-амфибией, расчистка от донных отложений земснарядом с транспортировкой разрабатываемого грунта», — прокомментировал руководитель департамента природопользования Минприроды Самарской области Максим Шаго.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.