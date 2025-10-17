Ричмонд
Больше 15 миллионов взыскали с пьяных водителей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября, ФедералПресс. С начала 2025 года в Северной столице с водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, взыскано более 15 миллионов рублей. В пресс-службе ГУФССП России по Петербургу уточнили, что за аналогичный период прошлого года с нарушителей взыскали почти 22 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей», — напомнили приставы.

В городе было возбуждено 781 исполнительное производство за нарушения, связанные с нетрезвым вождением. В эту статистику вошли и передача руля лицу в состоянии опьянения, и отказы водителей от прохождения медицинского освидетельствования, уточняет издание Gazeta.spb.