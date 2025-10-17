Больше 15 миллионов взыскали с пьяных водителей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября, ФедералПресс. С начала 2025 года в Северной столице с водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, взыскано более 15 миллионов рублей. В пресс-службе ГУФССП России по Петербургу уточнили, что за аналогичный период прошлого года с нарушителей взыскали почти 22 млн рублей.