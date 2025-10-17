Больше 15 миллионов взыскали с пьяных водителей в Петербурге

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей», — напомнили приставы.
В городе было возбуждено 781 исполнительное производство за нарушения, связанные с нетрезвым вождением. В эту статистику вошли и передача руля лицу в состоянии опьянения, и отказы водителей от прохождения медицинского освидетельствования, уточняет издание Gazeta.spb.