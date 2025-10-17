В Новочеркасске начали искать тех, кто поручил спилить 30 сосен без разрешения

Администрация города Новочеркасска инициировала служебную проверку из-за вырубки деревьев без разрешения на проспекте Платовском. Расследование направлено на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление тех, кто принял решение спилить 30 здоровых сосен. Об этом сообщили в горадминистрации.
Поводом для жесткой реакции властей стал инцидент, произошедший в ходе работ по благоустройству. Подрядчик, осуществлявший работы, вырубил три десятка деревьев, объяснив это тем, что они «мешали проекту».
После этого в ситуацию вмешался губернатор Юрий Слюсарь, который экстренно выехал в Новочеркасск после обращений жителей. Осмотрев место вырубки, он назвал произошедшее «варварством».
— В целях компенсации нанесённого ущерба и восстановления зелёного фонда города, по распоряжению главы региона, в кратчайшие сроки на месте вырубленных сосен будут высажены крупномеры, — сообщили в администрации Новочеркасска.
Кроме того, проект благоустройства будет полностью пересмотрен с обязательным условием сохранения всех оставшихся здоровых деревьев.