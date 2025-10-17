В Новочеркасске начали искать тех, кто поручил спилить 30 сосен без разрешения

Администрация города Новочеркасска инициировала служебную проверку из-за вырубки деревьев без разрешения на проспекте Платовском. Расследование направлено на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление тех, кто принял решение спилить 30 здоровых сосен. Об этом сообщили в горадминистрации.