Синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется переменных направлений, местами по западной части страны порывистый. Ночью температура воздуха составит от +3 до +9 градусов, по северу — от 0 до +2 градусов. Днем будет от +4 до +10 градусов. Синоптики уточняют, что по юго-востоку воздух прогреется от 11 до 13 градусов.