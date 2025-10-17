Ричмонд
Синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября

Сильные дожди прогнозируются в Беларуси 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу, 18 октября. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, что 18 октября за погоду будет отвечать циклон, центр которого находится над территорией Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

«Временами пройдут дожди, днем местами по стране ожидаются сильные дожди», — обращают внимание синоптики.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется переменных направлений, местами по западной части страны порывистый. Ночью температура воздуха составит от +3 до +9 градусов, по северу — от 0 до +2 градусов. Днем будет от +4 до +10 градусов. Синоптики уточняют, что по юго-востоку воздух прогреется от 11 до 13 градусов.

Кстати, здесь мы написали подробный прогноз погоды на выходные с 18 по 20 октября в Беларуси.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кроме того, Мингорисполком раскрыл, где будут строить новое жилье в Минске.