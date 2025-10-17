Синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу, 18 октября. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, что 18 октября за погоду будет отвечать циклон, центр которого находится над территорией Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
«Временами пройдут дожди, днем местами по стране ожидаются сильные дожди», — обращают внимание синоптики.
В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется переменных направлений, местами по западной части страны порывистый. Ночью температура воздуха составит от +3 до +9 градусов, по северу — от 0 до +2 градусов. Днем будет от +4 до +10 градусов. Синоптики уточняют, что по юго-востоку воздух прогреется от 11 до 13 градусов.
