В Росовской области нашли иностранных рабочих без документов

В Аксайском районе Ростовской области полицейские во время рейда проверили рынки и склады и нашли иностранных рабочих без документов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в пятницу, 17 октября.
Шестеро приезжих трудились без разрешений и официального оформления. Все они привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их депортации из страны.
Как уточнили в полиции, работодатели, нанявшие нелегалов, тоже под прицелом проверок. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и устанавливают, кто именно позволил работать иностранцам без бумаг.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!