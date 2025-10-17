Ричмонд
В Росовской области нашли иностранных рабочих без документов

В Аксайском районе выявили нелегальных работников на рынках и складах.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области полицейские во время рейда проверили рынки и склады и нашли иностранных рабочих без документов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в пятницу, 17 октября.

Шестеро приезжих трудились без разрешений и официального оформления. Все они привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их депортации из страны.

Как уточнили в полиции, работодатели, нанявшие нелегалов, тоже под прицелом проверок. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и устанавливают, кто именно позволил работать иностранцам без бумаг.

