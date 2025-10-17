В Кирове на беременную вебкам-модель завели дело за распространение порнографии

25-летняя бывшая вебкам-модель Анастасия из Кирова стала жертвой сталкинга. В 2023 году ее начал преследовать незнакомый человек по имени Евгений: он караулил девушку у дома с ружьем, постоянно писал в соцсетях и звал замуж. В 2024-м Евгений напал на нее и совершил действия насильственного характера, за что был задержан и отправлен в колонию. Теперь Анастасия опасается, что после освобождения мужчина снова начнет ее преследовать. Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и Татьяна Буцкая в беседе с «Газетой.Ru» поспорили, существует ли в РФ проблема сталкинга.