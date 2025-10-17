В Перми временно ограничат движение на двух участках дорог

Завтра, 18 октября, с 9 утра до 5 вечера будет полностью перекрыт путепровод на шоссе Космонавтов. В это время специалисты проведут обследование и проверку объекта перед его приемкой. Для автомобилистов предусмотрен объезд по боковым съездам.