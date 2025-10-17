Ричмонд
В Перми временно ограничат движение на двух участках дорог

Объезд транспорта организуют по новому участку дороги на улице Пушкина.

Источник: пресс-служа Министерства Пермского края

Завтра, 18 октября, с 9 утра до 5 вечера будет полностью перекрыт путепровод на шоссе Космонавтов. В это время специалисты проведут обследование и проверку объекта перед его приемкой. Для автомобилистов предусмотрен объезд по боковым съездам.

А с 19 октября по 9 ноября частично ограничат движение на улице Крисанова — в районе здания 17-го арбитражного апелляционного суда. Здесь начнутся работы по укладке трамвайных рельсов на повороте.

Объезд транспорта организуют по новому участку дороги на улице Пушкина.

Горожан просят заранее учитывать изменения в движении и планировать маршрут с учетом ограничений. Поделитесь этой информацией с друзьями и родными, чтобы они тоже были в курсе.