Белорусский врач сказала, зачем в реанимацию приносят домашние тапки пациента

У Больницы скорой медицинской помощи в Минске реанимация открытого типа, у родных есть возможность в определенные часы навестить своих родственников. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала главный врач этой клиники Ольга Светлицкая.
«Это очень правильная тактика на мой взгляд. Потому что у нас нет никакого права лишать возможности в условиях реанимации увидеть близким людям своего родного человека», — отметила медик.
По словам Ольги Светлицкой, реанимационный больной — это тяжелый больной.
«Мы не боги, и мы никогда не можем гарантировать 100%, что кто-то уйдет своими ногами, а кто-то нет. И если приходит мама к ребенку или дети приходят к маме, папе, какое моральное право не дать возможность увидеться? Может это последний раз», — считает врач.
Ольга Светлицкая сказала, что когда человек начинает поправляться, то именно внимание родственников, их уход его психологически очень поддерживают.
«Когда человек еще не может встать, мы просим родных принести его личные вещи, тапочки, которые мы ставим в поле зрения пациента для того, чтобы он помнил: он может их одеть. Нужно цеплять людей за жизнь», — подчеркнула медик.
В реанимацию клиники пускают родственников в определенное время, люди должны быть без признаков респираторных инфекций, трезвые и не агрессивные. Врачи не рекомендуют приводить в реанимацию детей, чтобы не создавать для них стрессовой ситуации, которая потом может стать причиной неврозов.
Кстати, белорусский врач объяснила, зачем больных подключают к аппаратам искусственного жизнеобеспечения: «Не надо бояться ИВЛ».
Мы писали, что вторая бесплатная попытка ЭКО может стать доступна в Беларуси с 2026.