В Петербурге новая киберлаборатория будет обучать 300 студентов в год

Он отметил, что таких лабораторий «не так много», в ней студенты будут приобретать знания отечественных программных продуктов, на которые обязаны полностью переходить государственные организации с 1 января 2025 года. «Здесь студенты будут изучать как раз то, с чем они столкнулся на работе [в государственном секторе]. Мы готовим специалистов именно на тех версиях не open source-решений, не того, что нам досталось [от западных компаний], а отечественного лицензированного программного обеспечения», — добавил Красов.