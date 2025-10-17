В Петербурге новая киберлаборатория будет обучать 300 студентов в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Полностью отечественная киберлаборатория по информационной безопасности, открывшаяся в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ), будет обучать 300 студентов ежегодно. Об этом сообщил в беседе с ТАСС кандидат технических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой защищенных систем связи СПбГУТ Андрей Красов.
«Многие западные компании ушли с российского рынка, громко хлопнув дверью. И перед нами встала задача: первое — западных решений нет, второе — к ним нет полного доверия. Благодаря этой лаборатории мы можем уже сейчас, прямо с этого семестра, пропускать наших студентов по четырем дисциплинам по отечественным решениям. В сумме больше 300 человек ежегодно», — сказал Красов.
Он отметил, что таких лабораторий «не так много», в ней студенты будут приобретать знания отечественных программных продуктов, на которые обязаны полностью переходить государственные организации с 1 января 2025 года. «Здесь студенты будут изучать как раз то, с чем они столкнулся на работе [в государственном секторе]. Мы готовим специалистов именно на тех версиях не open source-решений, не того, что нам досталось [от западных компаний], а отечественного лицензированного программного обеспечения», — добавил Красов.
По словам Красова, выпускники, прошедшие через новую киберлабораторию, будут трудоустраиваться в отделы безопасности оборонных предприятий, в организации, входящие в перечень типовых отраслевых объектов критической информационной структуры, в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Роскомнадзор и «Газпром».
В лаборатории студенты будут изучать материал, посвященный межсетевому экранированию и системе предотвращения вторжения. «Мы будем рассказывать о всех наших решениях, которые есть, как они строятся, как они работают», — уточнил Красов и добавил, что 40% учебы будет проходить в виде лекций, остальные 60% — в виде практики в лаборатории с возможностью «подключиться к заданиям, виртуальным образам, иметь удаленное подключение, иметь собственную техническую базу, те задачи, которые можно выполнять в рамках этой лаборатории». Саму лабораторию помогла создать российская компании UserGate, имеющая лицензии ФСТЭК.
«Мы обеспечиваем безопасность очень многих объектов: если брать наши оборонные предприятия, это и “Арсенал”, и многие другие предприятия, поэтому потребность в таких специалистах огромная. В рамках конкурса КЦП (контрольных цифр приема — прим. ТАСС) Минобрнауки распределяет бюджетные места по параметрам трудоустройства студентов, и мы каждый год получаем все больше бюджетных мест — это связано с тем, что у нас высокие показатели», — сказал ТАСС Красов.