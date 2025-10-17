Омское Заксобрание может ужесточить обращение с бродячими собаками в регионе

«При этом уже доказано, что эвтаназия не просто негуманный способ, он еще и неэффективный, и затратный. Я являюсь членом рабочей группы по подготовке этого законопроекта. И вижу, что оренбургский закон не подходит для нашего региона, так как ситуации в сфере обращения с животными у нас совершенно разные. В частности, в Омске есть муниципальный приют, где содержится около 700 животных, в Оренбурге его только собираются строить», — цитирует его «Российская газета».