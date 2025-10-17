Омское Заксобрание может ужесточить обращение с бродячими собаками в регионе

В комитете по аграрной политике, природным ресурсам и экологии ЗС Омской области 16 октября внесли и обсудили региональный закон, изменяющий методы регулирования безнадзорных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) на безвозвратный отлов. Во втором варианте собак будут умерщвлять.
Как высказался общественник Игорь Пушкарь, в этом проекте местные чиновники полностью скопировали аналогичный закон в Оренбургской области. А тот эксперты уже назвали самым жестким в стране.
«При этом уже доказано, что эвтаназия не просто негуманный способ, он еще и неэффективный, и затратный. Я являюсь членом рабочей группы по подготовке этого законопроекта. И вижу, что оренбургский закон не подходит для нашего региона, так как ситуации в сфере обращения с животными у нас совершенно разные. В частности, в Омске есть муниципальный приют, где содержится около 700 животных, в Оренбурге его только собираются строить», — цитирует его «Российская газета».
Суть предложений проекта области № 1932−7 «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и мероприятиях при осуществлении такой деятельности на территории Омской области» это замена используемого сейчас метода ОСВВ. То есть вариант, когда после стерилизации неагрессивных животных выпускают на прежнее место, хотят сменить на безвозвратный отлов, когда в случае, если в течение недолгого времени животных не удалось пристроить конкретным хозяевам, их умертвят. При этом обоснование эффективности метода инициаторы проекта не озвучили.
Одновременно есть прогноз, что вариант с безвозвратным отловом уменьшит численность бездомных собак в регионе только на относительное короткое время, один-два года. Далее же их численность вновь резко возрастет.
«Опыт показывает, что отлавливаются в основном контактные, прирученные и неопасные для населения собаки и щенки, которые не боятся человека. А вот агрессорам, как правило, удается избежать отлова», — уточнил Пушкарь.
Кроме того, массовое уничтожение животных может привести и к крайне негативному социальному эффекту. По статистике собак в регионе содержит каждая третья семья. И оказывается, что цифры от Центра гигиены и эпидемиологии говорят интересное: укусы бродячих собак в общем числе обращений из-за укусов псов составили только 0,36%, во всех остальных случаях людей кусали либо собственные собаки, либо принадлежащие их знакомым.
Но работа над проектом продолжается. Его продолжают обсуждать с экспертами и общественниками.
