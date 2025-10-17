Паслер объявил о закупке автобусов для 209 муниципалитетов

Ранее глава региона подчеркивал, что обновление парка автобусов — это приоритет в контексте обеспечения безопасности, удобства и надежности перевозок. К 2030 году Свердловская область стремится к тому, чтобы 85% всего транспорта в городских агломерациях и самих городах были обновлены — именно такая доля нового транспорта должна отвечать современным требованиям безопасности.