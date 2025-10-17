Паслер объявил о закупке автобусов для 209 муниципалитетов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер проинформировал общественность о старте программы модернизации общественного транспорта в регионе. Данная инициатива осуществляется в рамках общенационального проекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках неё используется схема льготного лизинга, сообщает региональный департамент информполитики.
По результатам заявки, одобренной Министерством транспорта России, Екатеринбург, Нижний Тагил и Асбест пополнят свой автопарк. Им поступит 209 новых автобусов.
Как отметил Паслер в соцсетях, транспортные компании получают технику на основе лизингового договора. Этот подход даёт возможность обновить устаревшие транспортные средства на наиболее востребованных маршрутах.
«В Екатеринбурге автобусный парк увеличится на 150 единиц, из них 20 — большого класса. Первые 36 автобусов уже поступили в город на этой неделе. Для Нижнего Тагила предусмотрено 49 единиц, в том числе 18 — большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов», — написал Паслер в соцсетях.
Автотранспортные предприятия в данный момент заключают лизинговые договоры с Государственной транспортной лизинговой компанией. Поставка всех автобусов заказчикам должна завершиться до 1 декабря. Первые 36 машин уже курсируют по маршрутам Екатеринбурга.
Ранее глава региона подчеркивал, что обновление парка автобусов — это приоритет в контексте обеспечения безопасности, удобства и надежности перевозок. К 2030 году Свердловская область стремится к тому, чтобы 85% всего транспорта в городских агломерациях и самих городах были обновлены — именно такая доля нового транспорта должна отвечать современным требованиям безопасности.
Напомним, что в текущем, 2025 году, за счет финансирования из областного и местных бюджетов, в Свердловскую область уже поступило 52 новых автобуса. Кроме того, Екатеринбургом было приобретено 15 трамваев, 50 троллейбусов и 15 автобусов- «гармошек».