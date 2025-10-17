Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Концентрация в крови составила 10 промилле». В Волковыске пенсионер умер из-за острого отравления алкоголя

В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем — 10 промилле в крови.

Источник: Комсомольская правда

В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем — 10 промилле в крови. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве сообщили, что труп 69-летнего жителя Волковыска без признаков жизни был обнаружен по месту жительства. Сотрудники милиции установили, что мужчина проживал один, злоупотреблял алкоголем.

Для установления точной причины смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Судебные эксперты выяснили, что смерть мужчины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом.

«Концентрация этилового спирта в крови умершего составила 10,0 промилле (что почти в 3 раза превышает концентрацию, при которой может наступить смерть)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Тем временем годовалая девочка отравилась химическим средством в Солигорске.

Также мы писали, что массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 17 октября.

Кстати, синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября.