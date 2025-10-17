На Манежной площади в Москве фонтан подготовили к зиме

«После завершения сезона фонтанов 1 октября провели масштабные работы по консервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.
Отмечается, что работы провела бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника.
«Специальным моющим средством очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промыли скульптуры коней главного фонтана “Гейзер” и фонтан “Часы мира”. Декоративные детали очистили вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промыли водой под давлением», — перечислили в комплексе.
Там анонсировали, что после завершения мероприятий по консервации планируется провести плановый ремонт оборудования и профилактические работы по подготовке фонтанов к новому сезону.