На Манежной площади в Москве фонтан подготовили к зиме

«После завершения сезона фонтанов 1 октября провели масштабные работы по консервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.