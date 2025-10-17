Ричмонд
Шестой поезд «Иволга 4.0» начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги начал курсировать шестой поезд «Иволга 4.0», сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Источник: РИА "Новости"

«Шестой поезд “Иволга 4.0” прошел испытания и начал перевозить пассажиров на Ярославском направлении. До конца декабря для курсирования по нему запланирована поставка еще девяти таких поездов. Большинство из них пройдут испытания и начнут перевозить пассажиров до Нового года, еще несколько — в начале 2026 года», — говорится в материале.

Как уточняется, новый поезд «Иволга 4.0» с бортовым номером № 068 заменил состав предыдущего поколения — ЭД4М. В современном составе есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества. В промежуточных вагонах «Иволги 4.0» установлено по три двери вместо двух, поэтому посадка и высадка проходят быстрее.

Обновление подвижного состава на Ярославском направлении ЦППК проводит совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.