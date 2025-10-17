Шестой поезд «Иволга 4.0» начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Как уточняется, новый поезд «Иволга 4.0» с бортовым номером № 068 заменил состав предыдущего поколения — ЭД4М. В современном составе есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества. В промежуточных вагонах «Иволги 4.0» установлено по три двери вместо двух, поэтому посадка и высадка проходят быстрее.