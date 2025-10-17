Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличат

Проект о расширении временных границ призыва с 1 января по 31 декабря внесли в Думу в конце июля. В то же время сроки фактической отправки призывников в войска сохраняются — это будет происходить весной и осенью. По мнению авторов, новый подход «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.