«Давно ждал, устал!»: чиновник-взяточник обрадовался визиту силовиков

Согласно версии следствия, в июле прошлого года мужчина, будучи в сговоре с председателем и другими должностными лицами Госжилстройнадзора, получил от руководителя коммерческой организации 200 тысяч рублей. Взамен он организовал подписание и выдачу положительного заключения о соответствии проектной документации построенного складского комплекса в Иглинском районе. Деньги были переданы через начальника организационно-контрольного отдела ГЖИ.