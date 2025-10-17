«Давно ждал, устал!»: чиновник-взяточник обрадовался визиту силовиков

В Уфе задержали начальника отдела пожарного надзора Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору. Чиновника, как сообщают пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики, обвиняют в получении крупной взятки.
Согласно версии следствия, в июле прошлого года мужчина, будучи в сговоре с председателем и другими должностными лицами Госжилстройнадзора, получил от руководителя коммерческой организации 200 тысяч рублей. Взамен он организовал подписание и выдачу положительного заключения о соответствии проектной документации построенного складского комплекса в Иглинском районе. Деньги были переданы через начальника организационно-контрольного отдела ГЖИ.
— Давно ждал, устал! — заявил обвиняемый при задержании.
Преступление выявили сотрудники СК и ФСБ. Обвиняемый заключен под стражу.
— Следователи продолжают выявлять и документировать факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета. В настоящее время по уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывшие и действующие сотрудники Госкомитета, а также взяткодатели и посредники из числа представителей коммерческих организаций, — сообщает Следком.
