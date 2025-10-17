Открыта потенциальная основа для создания лекарства от лейшманиоза

Лейшманиоз представляет собой набор из нескольких тяжелых инфекционных заболеваний, которые вызываются проникновением простейших из рода Leishmania в кожные покровы и другие органы тела человека. Эти одноклеточные существа вызывают нарывы на коже и тяжелые поражения органов благодаря наличию у них способности проникать в клетки иммунной системы и распространяться при их помощи. Главными разносчиками лейшманиоза выступают москиты из рода Phlebotomus.