Рэпер Macan заявил, что уйдет в армию 28 ноября. Перед своим отбытием на службу музыкант решил продать машину и поднять ценник на свои выступления. Ранее СМИ писали, что рэперу грозит уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».