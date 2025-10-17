Многоэтажку на Лермонтовской в Ростове отремонтировали после атаки дрона

В Ростове-на-Дону завершили восстановление многоэтажного дома на улице Лермонтовской, который пострадал при атаке дрона 14 августа. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Работы проверила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Девятиэтажка 1968 года постройки получила серьезные повреждения, но строители управились досрочно. Фонд капитального ремонта восстановил кровлю, фасад и балконы, обновил лифтовое и техническое помещения, уложил новые плиты перекрытия и гидроизоляцию.
— Благодаря слаженным действиям удалось в сжатые сроки ликвидировать последствия атаки, — отметила Антонина Пшеничная.
Жильцы поблагодарили рабочих и власти за быстрый ремонт. По словам министра, дом полностью безопасен и готов к дальнейшей эксплуатации. Напомним, в тот день беспилотники повредили около 30 домов в городе.
