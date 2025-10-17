Власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от Лукашенко

Глава государства, посещая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, 17 октября, в пятницу, спросил у чиновников, как работает комплекс «Лошицкий», который он посещал в сентябре перед Днем города (подробнее мы писали здесь). В составе указанного комплекса есть также зал торжественных церемоний для регистрации браков. Александр Лукашенко побывал в момент посещения комплекса на первой свадьбе там (подробнее — здесь).