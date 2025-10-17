Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от Лукашенко

Власти Минска сказали о свадебном буме после приезда Лукашенко в комплекс «Лошицкий».

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности приводит БелТА.

Глава государства, посещая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, 17 октября, в пятницу, спросил у чиновников, как работает комплекс «Лошицкий», который он посещал в сентябре перед Днем города (подробнее мы писали здесь). В составе указанного комплекса есть также зал торжественных церемоний для регистрации браков. Александр Лукашенко побывал в момент посещения комплекса на первой свадьбе там (подробнее — здесь).

— Конечно. Там такая реклама! В десять раз больше заявок, — ответили президенту Беларуси чиновники.

Они сообщили, что в один из дней всех желающих не смогли расписать по причине того, что не получалось удовлетворить такое большое число заявок.

Президент Беларуси на сказанное заметил:

— Ну, надо как-то и ночью, если… Люди хотят — надо делать.

Мэр Минска Владимир Кухарев доложил главе государства о том, что на возникший ажиотаж в комплексе для свадеб предлагают различные варианты и для выездной регистрации браков.

— Сейчас и в усадьбе предлагаем, и везде. Там людей сейчас! В выходные вообще забито, не протолкнуться, — уточнил глава Мингорисполкома.

Кстати, в Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет.

Ранее Белстат сказал, что 55,1% белорусок старше 18 лет являются матерями.

А еще мы писали, что жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше