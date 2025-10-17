Власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от Лукашенко

Власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности приводит БелТА.
Глава государства, посещая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, 17 октября, в пятницу, спросил у чиновников, как работает комплекс «Лошицкий», который он посещал в сентябре перед Днем города (подробнее мы писали здесь). В составе указанного комплекса есть также зал торжественных церемоний для регистрации браков. Александр Лукашенко побывал в момент посещения комплекса на первой свадьбе там (подробнее — здесь).
— Конечно. Там такая реклама! В десять раз больше заявок, — ответили президенту Беларуси чиновники.
Они сообщили, что в один из дней всех желающих не смогли расписать по причине того, что не получалось удовлетворить такое большое число заявок.
Президент Беларуси на сказанное заметил:
— Ну, надо как-то и ночью, если… Люди хотят — надо делать.
Мэр Минска Владимир Кухарев доложил главе государства о том, что на возникший ажиотаж в комплексе для свадеб предлагают различные варианты и для выездной регистрации браков.
— Сейчас и в усадьбе предлагаем, и везде. Там людей сейчас! В выходные вообще забито, не протолкнуться, — уточнил глава Мингорисполкома.
Кстати, в Минске возраст самой молодой пары, сыгравшей свадьбу, составил 16 и 15 лет.
Ранее Белстат сказал, что 55,1% белорусок старше 18 лет являются матерями.
А еще мы писали, что жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.