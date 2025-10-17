В кадровых центрах Тюменской области провели 110 заседаний женских клубов

Участницы женских клубов, созданных при отделениях центра занятости Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», с начала 2025 года провели 110 заседаний, сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Мероприятия проходили в разнообразных форматах, таких как мастер-классы, трансформационные и правовые игры, консультации с медицинскими работниками, психологические тренинги и многое другое. Их участницами стали свыше 1,5 тыс. человек.
«Участницам была предоставлена уникальная возможность встретиться с профессионалами рынка труда, обсудить актуальные вопросы трудоустройства и услышать рекомендации от опытных HR-специалистов крупных предприятий и организаций», — отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.