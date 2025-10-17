Бизнесмены из Прикамья примут участие в международной выставке в Казахстане

Международная выставка Powerexpo Almaty 2025 пройдет 21−23 октября в Казахстане. Компании из Пермского края смогут принять участие в ней при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
На выставке будут представлены новейшие технологии и инновационные решения в сфере энергетики. Экспозиция ежегодно привлекает сотни компаний и тысячи специалистов из разных стран. Например, в 2024 году мероприятие посетили более 3,5 тыс. профессионалов из 12 государств.
Для участия в выставке Центр поддержки экспорта Пермского края организует коллективный стенд региона. Чтобы присоединиться к экспозиции, необходимо подать заявку по телефону: +7 (342) 270−06−77. Также с центром можно связаться через электронную почту: info@perm-export.ru.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.