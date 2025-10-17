Cadena SER: в Испании расследуют причастность сына к гибели основателя Mango

Исак Андик родился в 1953 году в Стамбуле. В 1969-м вместе с семьей эмигрировал из Турции в Испанию. Там он и его брат стал продавать футболки с ручной вышивкой и сабо. Позже они открыли магазины в Барселоне и Мадриде, где сначала реализовывали одежду собственного бренда Isak Jeans, а потом и товары от других производителей.