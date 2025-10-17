Жители Арзамаса в Нижегородской области победили на конкурсе «Семья года»

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошла 15 октября в Москве. В число лучших вошли жители Арзамаса, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Регион на конкурсе представляла семья Ежовых. Она была признана одной из лучших в номинации «Семья — хранитель традиций». Ежовы получили диплом от министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.
В этой семье воспитывают пять детей. Глава семьи Дмитрий работает врачом-офтальмологом, оказывает волонтерскую медицинскую помощь людям с инвалидностью, малоимущим, участникам СВО. Его супруга Вера является учителем английского и немецкого языков. Также она работает инструктором по подготовке к родам, увлекается восточными единоборствами, плаванием, волейболом.
«Не перестаю гордиться нашими многодетными семьями! Нижегородцы всегда достойно представляют регион на всероссийском уровне. От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Ваша большая дружная семья с традициями — яркий пример для всех», — сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.