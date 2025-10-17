На портале «Малый бизнес Москвы» запустят новый формат обучения

Такие вебинары — это заранее записанные онлайн-занятия. Они транслируются в автоматическом режиме по расписанию и предполагают общение участников с экспертами в специальном чате в реальном времени. Занятия будут проводить по самым востребованным темам с учетом запросов предпринимателей. Формат автовебинаров позволит бизнесменам учиться в удобное время и получать актуальные знания от практикующих экспертов. Его главное преимущество — цикличность.