На портале «Малый бизнес Москвы» запустят новый формат обучения

Занятия в формате автовебинаров появятся на портале «Малый бизнес Москвы». Создание возможностей для обучения предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Такие вебинары — это заранее записанные онлайн-занятия. Они транслируются в автоматическом режиме по расписанию и предполагают общение участников с экспертами в специальном чате в реальном времени. Занятия будут проводить по самым востребованным темам с учетом запросов предпринимателей. Формат автовебинаров позволит бизнесменам учиться в удобное время и получать актуальные знания от практикующих экспертов. Его главное преимущество — цикличность.
Уточним, что 22 октября состоится занятие на тему «Как выйти на маркетплейсы и зарабатывать больше». Зарегистрироваться на участие в нем и узнать, о чем там расскажут, можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.