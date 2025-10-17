В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

В Каменске-Шахтинском задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета Ростовской области.
Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в частном доме. По предварительной версии, во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил потерпевших молотком по голове, от полученных травм они скончались на месте.
После преступления мужчина пытался скрыться, но оперативники быстро вышли на его след и задержали.
— В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, — написали в ведомстве.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии и мотив убийства. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства. Преступление произошло 17 октября в микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
