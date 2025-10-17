Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября

Рэпер Macan заявил, что уходит в армию 28 ноября.

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) сообщил, что уходит в армию 28 ноября, и отметил, что никогда не скрывался от срочной службы.

«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что Macan должен был прийти в военкомат в среду. При этом рэпер не пришел в этот день в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве. Как передавало РИА Новости, журналисты с утра ждали артиста около сборного пункта, однако Macan так и не появился.

Macan 6 октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдёт служить в армии.