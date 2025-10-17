Единый день открытых дверей «Профессионалитета» пройдет в Алтайском крае

Около 40 образовательных учреждений Алтайского края проведут единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» 18 октября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
День открытых дверей является логическим завершением серии всероссийских классных часов, проводимых амбассадорами «Профессионалитета» для учеников 8−11-х классов. Во время таких занятий школьникам рассказывали об актуальном состоянии системы среднего профессионального образования. Также с ребятами делились перспективами обучения в колледжах и техникумах, реализующих программы федерального проекта.
В единый день открытых дверей школьников и их родителей познакомят с возможностями «Профессионалитета». В Алтайском крае такие мероприятия проведут в 39 образовательных организациях в Барнауле, Заринске, Алейске, Рубцовске, Бийске, Яровом, а также в муниципальных районах.
Помимо этого, в день открытых дверей состоится краевое родительское собрание «“Профессионалитет” — шаг навстречу профессии: руководство для родителей». Мероприятие будет организовано в онлайн-формате. Более подробная информация размещена на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки Алтайского края.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.