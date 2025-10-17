В Пестравском районе Самарской области обустроили 5 мусорных площадок

Также на территории района заменили старые контейнеры для твердых коммунальных отходов на современные. Уточняется, что вывезти мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор на полигон можно бесплатно. Для этого нужно получить специальный талон в администрации сельского поселения.