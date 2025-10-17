В Пестравском районе Самарской области обустроили 5 мусорных площадок

Пять новых площадок для сбора крупногабаритных отходов обустроили в Пестравском районе Самарской области по федпроекту «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Мы целенаправленно работаем над улучшением системы обращения с отходами. На этих площадках будет складироваться строительный мусор и другие отходы, которые относятся к категории крупногабаритных, а региональный оператор обеспечит своевременный вывоз этих отходов», — рассказал глава сельского поселения Пестравка Сергей Плеванюк.
Также на территории района заменили старые контейнеры для твердых коммунальных отходов на современные. Уточняется, что вывезти мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор на полигон можно бесплатно. Для этого нужно получить специальный талон в администрации сельского поселения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.