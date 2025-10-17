Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав поздравил RT с юбилеем

Минздрав поздравил RT с 20-летним юбилеем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России поздравило телеканал RT с двадцатилетием и отметило, что он стал голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики.

«От всей души поздравляем телеканал RT с 20-летним юбилеем. RT стал не просто телеканалом, а настоящим медиагигантом, голосом России в мире и эталоном мультимедийной журналистики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минздрав пожелал коллективу RT новых творческих побед, интересных проектов и крепкого здоровья.

«Сегодня многонациональный коллектив Russia Today говорит с зрителями на понятном им языке, задавая новые стандарты работы в инфополе. Ваши объективность и непредвзятость позволяют удерживать внимание многомиллионной аудитории по всему миру», — говорится в сообщении.