В Индонезии сберегут генетический материал редких носорогов для сохранения вида

Яванских носорогов на данный момент осталось всего около 80, все они проживают в индонезийском национальном парке Уджунг-Кулон. В рамках программы по спасению их популяции также предусмотрено перемещение особей в безопасные участки парка, где они будут защищены от природных катаклизмов и окружены другими сородичами, что позволит их потомству сохранять генетическое разнообразие. Реализовать программу помогают представители Вооруженных сил Индонезии.