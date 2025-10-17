Ричмонд
Бывшего депутата Мосгордумы Круглова* внесли в перечень террористов

Бывший депутат Мосгордумы Круглов внесен в перечень террористов и экстремистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… Круглов* Максим Сергеевич, 9 декабря 1986 года рождения, город Москва», — говорится в перечне.

Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова* в СИЗО до 29 ноября по делу о распространении фейков об армии. По версии следствия, зампред «Яблока» в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале два поста с не соответствующей действительности информацией о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Вину политик не признал, решение обжаловал.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.