Бывшего депутата Мосгордумы Круглова* внесли в перечень террористов

Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова* в СИЗО до 29 ноября по делу о распространении фейков об армии. По версии следствия, зампред «Яблока» в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале два поста с не соответствующей действительности информацией о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Вину политик не признал, решение обжаловал.