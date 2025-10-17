В Роспатенте рассказали о регистрации зарубежных компаний в России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зарубежные компании регистрируют товарные знаки в России наравне с отечественными, пользуясь одинаковыми правовыми возможностями, сообщил РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов.
«Роспатент при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России. Отечественные и иностранные заявители пользуются одинаковыми правовыми возможностями», — сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что все заявки проверяются по стандартным критериям: оригинальность знака, его соответствие требованиям законодательства, отсутствие конфликтов с уже зарегистрированными знаками.