Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал, как прекратить конфликт в Газе

Для прекращения конфликта в секторе Газа Соединенным Штатам необходимо отказаться от поставок оружия Израилю. Такое мнение высказал NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Прекратить конфликт Израиля и Газы можно очень просто. Для этого Штатам достаточно перестать поставлять оружие Израилю… К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим», — добавил генерал.

По прогнозу военного, конфликт в Газе может длиться еще примерно три с половиной года, после чего возможен переход на стадию глобальной эскалации. При таком развитии событий, как считает Алаудинов, в глобальную конфронтацию может быть вовлечено все мировое сообщество, включая Россию.

Ранее Financial Times сообщала, что Турция направит в сектор Газа команду специалистов для помощи чрезвычайным службам в поисково-спасательных операциях. Отмечалось, что данное предложение одобрила израильская сторона.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше