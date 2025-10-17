Алаудинов рассказал, как прекратить конфликт в Газе

«Прекратить конфликт Израиля и Газы можно очень просто. Для этого Штатам достаточно перестать поставлять оружие Израилю… К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим», — добавил генерал.
По прогнозу военного, конфликт в Газе может длиться еще примерно три с половиной года, после чего возможен переход на стадию глобальной эскалации. При таком развитии событий, как считает Алаудинов, в глобальную конфронтацию может быть вовлечено все мировое сообщество, включая Россию.
Ранее Financial Times сообщала, что Турция направит в сектор Газа команду специалистов для помощи чрезвычайным службам в поисково-спасательных операциях. Отмечалось, что данное предложение одобрила израильская сторона.