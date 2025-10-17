Алаудинов рассказал, как прекратить конфликт в Газе

«Прекратить конфликт Израиля и Газы можно очень просто. Для этого Штатам достаточно перестать поставлять оружие Израилю… К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим», — добавил генерал.