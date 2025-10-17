Блогера Сюткина* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков про армию блогер Сюткин* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующего списка Росфинмониторинга.
«Сюткин* Павел Павлович, 19.06.1965 г. р., г. Краснодар Краснодарского края», — сообщается в перечне.
По данным столичного главка СК России, Сюткин* подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
Сюткин* известен как «историк русской кухни».
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.