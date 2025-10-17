В Иркутске начали отжигать сухую траву на острове Конном. Это необходимо для подготовки к пожароопасному периоду 2026 года. Сейчас специалисты обработали территорию площадью в 10 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.