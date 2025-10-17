Ричмонд
В Иркутске начали отжигать сухую траву на острове Конном

Это необходимо для подготовки к пожароопасному периоду 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начали отжигать сухую траву на острове Конном. Это необходимо для подготовки к пожароопасному периоду 2026 года. Сейчас специалисты обработали территорию площадью в 10 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Контролируемые отжиги организованы для предотвращения несанкционированных палов, которые могут привести к крупным пожарам, — пояснила заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения Надежда Русанова.

Участки, где скопилось много сухой травы, представляют повышенную опасность для жилых домов и объектов инфраструктуры.

На осень намечен отжиг сухой растительности на 298 гектарах земли. Работы будут расширены на другие территории при условии отсутствия сильного ветра и осадков.