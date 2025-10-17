В Ростовской области 15 работников культуры получили по два миллиона рублей

Пятнадцать победителей программы уже приступили к работе в детских школах искусств, домах культуры и музеях в донских районах и малых городах — от Аксайского до Усть-Донецкого. Среди них преподаватели музыки, вокала, изобразительного и театрального искусства, концертмейстеры и руководители творческих коллективов.