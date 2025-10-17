Ричмонд
В Ростовской области 15 работников культуры получили по два миллиона рублей

Победители программы «Земский работник культуры» уже приступили к работе.

Источник: Комсомольская правда

Каждый из участников программы «Земский работник культуры» в Ростовской области получил по два миллиона рублей «подъемных» — из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказали в правительстве региона.

Пятнадцать победителей программы уже приступили к работе в детских школах искусств, домах культуры и музеях в донских районах и малых городах — от Аксайского до Усть-Донецкого. Среди них преподаватели музыки, вокала, изобразительного и театрального искусства, концертмейстеры и руководители творческих коллективов.

— Это долгожданное кадровое пополнение, которое придает новый импульс культурной жизни районов, — отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

Напомним, единовременная выплата по программе положена победителям конкурсного отбора, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тысяч человек. На местах они должны отработать пять лет.

В 2026 году проект планируют расширить — на Дон приедут еще 25 земских работников культуры.

