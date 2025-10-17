В Неклиновском районе Дона состоялся семинар наставников Движения первых

Выездной семинар для наставников Движения первых состоялся
Участниками семинара стали педагоги, специалисты по военно-патриотическому воспитанию, вожатые и студенты. В течение трех дней они развивали свои наставнические компетенции. Кроме того, для них были организованы деловые игры, лекции от коллег, веревочный курс.
12 октября председатель совета регионального отделения Движения первых Елена Кудинова встретилась с участниками семинара. Она рассказала им про свой профессиональный путь. Также Елена поделилась советами по организации работы первичных отделений движения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.