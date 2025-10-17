В южных регионах России 48 тысяч семей получили 187 млрд рублей ипотеки

За 9 месяцев 2025 года жители Юга России и Северного Кавказа оформили 48 тысяч жилищных кредитов более чем, на 187 млрд рублей. При этом 75% от этой цифры пришлось на регионы ЮФО, а более 24% — на СКФО. Такие данные приводят аналитики Сбера.
Также зафиксирован растущий спрос на покупку квартир, домов и апартаментов за собственные средства. За последние шесть месяцев их число в южных регионах России удвоилось.
— Мы видим рост спроса на покупку недвижимости, как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. Особенно уверенный — с середины лета. За последние полгода число сделок на юге России без ипотеки удвоилось, динамика роста объёма полученных жилищных кредитов с начала июня 47%. Суммарно за 9 месяцев года мы уже помогли 26 тысячам семей купить жильё на первичном рынке на 131 млрд рублей. Лидерами традиционно остаются три крупнейших региона: Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. На них пришлось 81% инвестиций в покупку новостроек. На вторичном рынке заключено около 21 тысяч сделок на 56 млрд рублей, где также три четверти вложений — доля Кубани, Дона и Ставрополья, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
По ее словам, во второй половине 2025 года основными факторами роста южного рынка недвижимости стали активное использование льготных государственных программ, увеличение разнообразия форматов расчетов и типов предложений от застройщиков, а также возрастающая популярность механизма эскроу-счетов. Дополнительно отмечается устойчивый спрос на индивидуальное жилищное строительство почти во всех крупных и небольших населенных пунктах юга России.
Регионы Юга России и СКФО входят и в число лидеров по динамике роста сделок с недвижимостью за собственные средства. В ТОП-5 по динамике роста в этом сегменте рынка недвижимости — Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь.