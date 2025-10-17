В южных регионах России 48 тысяч семей получили 187 млрд рублей ипотеки

— Мы видим рост спроса на покупку недвижимости, как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. Особенно уверенный — с середины лета. За последние полгода число сделок на юге России без ипотеки удвоилось, динамика роста объёма полученных жилищных кредитов с начала июня 47%. Суммарно за 9 месяцев года мы уже помогли 26 тысячам семей купить жильё на первичном рынке на 131 млрд рублей. Лидерами традиционно остаются три крупнейших региона: Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. На них пришлось 81% инвестиций в покупку новостроек. На вторичном рынке заключено около 21 тысяч сделок на 56 млрд рублей, где также три четверти вложений — доля Кубани, Дона и Ставрополья, — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.