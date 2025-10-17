Создан способ эффективного уменьшения радиозаметности объектов техники

Для изготовления соответствующего радиозащитного покрытия ученые предлагают помещать углеродные нанотрубки в раствор ферроцена — металлоорганического соединения железа, углерода и водорода — в органическом растворителе и одновременно воздействовать на них ультразвуком. Обработанные таким образом нанотрубки фильтруют, высушивают, выдерживают при температуре от 600 до 700 градусов не менее часа и затем перемалывают до получения порошка. После чего порошок предлагается смешивать с полимерным связующим и уже эту массу наносить на поверхность предмета или изготавливать из нее объемные изделия. Как утверждается в описании изобретения, при определенных пропорциях нанотрубок и ферроцена коэффициент отражения электромагнитного излучения у полученного материала в полтора-два раза ниже, чем у материалов, изготавливаемых по прежним рецептурам.