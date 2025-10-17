В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим более 700 тыс. лет

По их информации, за 10 месяцев с июля 2023 года по май 2024 года Тафтан поднялся на девять сантиметров. Вулкан не вернулся в обычное состояние, что говорит о накоплении давления газа под его поверхностью. Ученые указывают, что в связи с пробуждением Тафтана необходимо пересмотреть его статус и проводить мониторинг его активности.