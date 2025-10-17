Ричмонд
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС

В Дагестане власти опровергли сообщения о приостановке работы АЗС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.

«Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.

В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.