В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.
«Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.
В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.