Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санслужба проверила минскую столовую после видео с сырым мясом в тефтелях

Минчанка пожаловалась на сырое мясо в тефтелях в одной из столовых — санслужба отреагировала.

Источник: Комсомольская правда

Санслужба проверила минскую столовую после видео с сырым мясом в тефтелях. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Минский репетитор по китайскому языку и блогер, посетив столовую на улице Якубовского, 52 в Минске, опубликовала два критических видео в TikTok. Одно из них набрало более 330 тысяч просмотров. Минчанка жаловалась, что обнаружила сырое мясо в тефтелях. И заметила, что нарекания на данную столовую уже не в первый раз.

— Я не скандальный блогер, но это уже третий раз. Сначала монета в котлетах, потом мясо сырое в котлете, сейчас тефтели недожаренные, — рассказывает женщина.

Вместе с тем рейтинг в интернете на указанную точку высокий. Однако большинство пользователей, просмотревших видео, согласились с тем, что «фарш сырой», и это серьезное нарушение.

Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района пришел с проверкой в столовую после резонансного видео. Специалисты заметили, что был установлен факт нарушения в части технологии приготовления тефтелей. И добавили: по указанному факту был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица.

В санслужбе заметили: по состоянию на 16 октября производственные помещения столовой содержались в чистоте, персонал был обеспечен чистой спецодеждой. Кроме того, сроки прохождения работниками медосмотра не нарушены, объект обеспечен достаточным количеством технологического оборудования.

«15 октября претензий от других посетителей не поступало и не зарегистрировано в книге жалоб и предложений. С работниками столовой проведена беседа по вопросам строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства», — подчеркнули в организации.

Ранее мы писали, что Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро Минска: «Пациенты госпитализированы».

Кроме того, санслужба раскрыла нарушения, выявленные в бистро, после посещения которого минчане попали в больницу: «Допускалось обращение пищевой продукции с истекшим сроком годности».

Тем временем белорусская певица и дизайнер Галина Шишкова рассказала о ЧП, которое с ней произошло: «Еще чуть-чуть и могли бы взлететь на воздух».