Санслужба проверила минскую столовую после видео с сырым мясом в тефтелях. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Минский репетитор по китайскому языку и блогер, посетив столовую на улице Якубовского, 52 в Минске, опубликовала два критических видео в TikTok. Одно из них набрало более 330 тысяч просмотров. Минчанка жаловалась, что обнаружила сырое мясо в тефтелях. И заметила, что нарекания на данную столовую уже не в первый раз.
— Я не скандальный блогер, но это уже третий раз. Сначала монета в котлетах, потом мясо сырое в котлете, сейчас тефтели недожаренные, — рассказывает женщина.
Вместе с тем рейтинг в интернете на указанную точку высокий. Однако большинство пользователей, просмотревших видео, согласились с тем, что «фарш сырой», и это серьезное нарушение.
Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района пришел с проверкой в столовую после резонансного видео. Специалисты заметили, что был установлен факт нарушения в части технологии приготовления тефтелей. И добавили: по указанному факту был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица.
В санслужбе заметили: по состоянию на 16 октября производственные помещения столовой содержались в чистоте, персонал был обеспечен чистой спецодеждой. Кроме того, сроки прохождения работниками медосмотра не нарушены, объект обеспечен достаточным количеством технологического оборудования.
«15 октября претензий от других посетителей не поступало и не зарегистрировано в книге жалоб и предложений. С работниками столовой проведена беседа по вопросам строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства», — подчеркнули в организации.
