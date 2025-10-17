Санслужба проверила минскую столовую после видео с сырым мясом в тефтелях

Минский репетитор по китайскому языку и блогер, посетив столовую на улице Якубовского, 52 в Минске, опубликовала два критических видео в TikTok. Одно из них набрало более 330 тысяч просмотров. Минчанка жаловалась, что обнаружила сырое мясо в тефтелях. И заметила, что нарекания на данную столовую уже не в первый раз.