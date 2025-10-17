В Рефтинское водохранилище на Урале выпустили 315 мальков сазана

Более 300 мальков сазана выпустили в Рефтинское водохранилище в Свердловской области 14 октября по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Рефтинского городского округа.
Мальков выпустили на берегу возле дома № 6 по улице Гагарина. Их вес составляет около 20−30 граммов. Уточним, что мальки были выращены в искусственных озерах. Теперь они могут самостоятельно существовать в естественной среде. Осенний период был выбран для зарыбления неслучайно. Именно в это время года температура воды является оптимальной для адаптации и приживаемости мальков.
Подчеркивается, что сазаны смогут поддержать природный баланс водоема. Эти рыбки питаются микроскопическими водорослями, защищают акваторию от цветения, делая ее благоприятнее для других водных обитателей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.