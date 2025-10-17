В Рефтинское водохранилище на Урале выпустили 315 мальков сазана

Мальков выпустили на берегу возле дома № 6 по улице Гагарина. Их вес составляет около 20−30 граммов. Уточним, что мальки были выращены в искусственных озерах. Теперь они могут самостоятельно существовать в естественной среде. Осенний период был выбран для зарыбления неслучайно. Именно в это время года температура воды является оптимальной для адаптации и приживаемости мальков.