В Елховском районе Самарской области школьникам рассказали о работе полиции

Второй блок был посвящен профориентации. Сержант полиции Александр Донец рассказал подросткам о различных направлениях деятельности сотрудников органов внутренних дел, о задачах, которые они ежедневно решают. Акцент также был сделан на значимости данной профессии для общества. Александр подчеркнул, что работа в полиции требует не только хорошей физической подготовки, но и высоких моральных качеств, ответственности и умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.