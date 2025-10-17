Ричмонд
В Елховском районе Самарской области школьникам рассказали о работе полиции

Также с ними разобрали типичные ошибки, которые часто приводят к ДТП.

Полицейские провели профориентационное занятие для старшеклассников из Елховской школы имени Героя Советского Союза М. Н. Заводского в Самарской области 15 октября. Встреча была организована по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Елховского района.

Занятие было разделено на два блока. Первый был посвящен правилам дорожного движения. Во время него полицейские вместе со старшеклассниками разобрали типичные ошибки, которые часто приводят к ДТП.

Второй блок был посвящен профориентации. Сержант полиции Александр Донец рассказал подросткам о различных направлениях деятельности сотрудников органов внутренних дел, о задачах, которые они ежедневно решают. Акцент также был сделан на значимости данной профессии для общества. Александр подчеркнул, что работа в полиции требует не только хорошей физической подготовки, но и высоких моральных качеств, ответственности и умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.