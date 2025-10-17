Ричмонд
Власти не хотели ремонтировать 12 аварийных мостов: все изменилось благодаря прокурорам и суду

В Башкирии аварийные мосты отремонтируют благодаря вмешательству прокуроров.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии прокуратура добилась проведения ремонта 12 аварийных мостов. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что у сооружений множество дефектов, включая глубокие ямы и трещины, разрушившийся защитный слой бетона и деформированные опоры.

— Данные обстоятельства способствуют риску совершения дорожно-транспортных происшествий и создают угрозу жизни, здоровью граждан, повреждения их имущества, — считают в прокуратуре.

ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан», будучи балансодержателем объектов, не ремонтировало сооружения. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. Инстанция полностью удовлетворила требования прокуратуры и обязала дорожное управление провести ремонт всех 12 мостов и установить вблизи них необходимые дорожные знаки.

