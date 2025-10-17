Архитекторы предложили вынести морг с территории Омской крепости

Архитектурный совет Омска рекомендовал мэрии рассмотреть возможность выноса бюро судебно-медицинской экспертизы и академического центра патологической анатомии с территории Омской крепости. Запись об этом есть в протоколе заседания совета, оно прошло 2 октября, а сам протокол опубликовали на сайте мэрии.