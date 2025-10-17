Архитекторы предложили вынести морг с территории Омской крепости

Архитектурный совет Омска рекомендовал мэрии рассмотреть возможность выноса бюро судебно-медицинской экспертизы и академического центра патологической анатомии с территории Омской крепости. Запись об этом есть в протоколе заседания совета, оно прошло 2 октября, а сам протокол опубликовали на сайте мэрии.
Решение приняли после обсуждения концепции проекта «Улица Горчаковская». Его заказчиком является радиозавод имени А. С. Попова. Проект предполагает и разгораживание территории бывшей картографической фабрики на улице Таубе, и создание нового общественного пространства.
Бюро судмедэкспертизы (молекулярно-генетическое отделение) располагается по улице Партизанская, 20. Еще один его корпус находится на улице Перелета, 9/1, в Кировском округе.
В областном минздраве при этом нам подтвердили, что рекомендации от архсовета ведомство не получало.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Омскую крепость частично обнесут земляным валом для придания ей первоначального облика.